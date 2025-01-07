كتائب القسام تستهدف دبابات إسرائيلية والاحتلال يعترف بمقتل قائدين عسكريين في بيت حانون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركفاه" بعبوتين شديدة الانفجار وعبوة "شواظ" شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة. وأكدت الكتائب أن الهجوم أسفر عن إصابات مباشرة في الدبابات المستهدفة.

من جهة أخرى، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قائد سرية في الكتيبة 932 ونائبه قد لقيا مصرعهما في معركة بيت حانون شمال القطاع، وهو ما يعتبر ضربة قوية للقوة العسكرية الإسرائيلية. وأشارت الإذاعة إلى أن مقتل القائدين أدى إلى فقدان السرية لأهم قيادييها في تلك المعركة.

الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين تتواصل في عدة مناطق في قطاع غزة، وسط تكثيف الهجمات في ظل التصعيد العسكري المستمر.