حماس: عمليات الاغتيال لن توقف المقاومة في الضفة الغربية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن عمليات الاغتيال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة طريق المقاومة، مشددة على أن شعلة النضال ستظل مستمرة وتتوارثها الأجيال حتى تحرير فلسطين واستعادة الحقوق المسلوبة.

جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن الحركة في أعقاب استشهاد الأسير المحرر المجاهد جعفر أحمد دبابسة (40 عامًا)، الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء إثر جريمة اغتيال بشعة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الباذان شرق نابلس.

وقالت "حماس" في بيانها: "إننا نؤكد أن المقاومة في الضفة الغربية مستمرة، ولن يوقفها الاغتيالات ولا الاعتقالات، وأن الطريق إلى التحرير سيظل مستمرًا". وأضافت أن العمليات البطولية يجب أن تتصاعد في جميع أنحاء الضفة ردًا على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة.

وأشادت الحركة بالسواعد المقاومة التي لا تزال تقاوم الاحتلال رغم الضغوط والتضييق والملاحقة، مؤكدة على ضرورة تعزيز العمل المقاوم في كافة المناطق في الضفة الغربية.