لجنة طوارئ كهرباء غزة تقوم بتركيب شبكة كهرباء لتوفير المياه للمستشفى الكويتي الميداني

استجابت لجنة طوارئ كهرباء غزة لطلب المستشفى الكويتي الميداني في محافظة خانيونس، حيث قامت بتركيب شبكة كهربائية بطول 450 مترًا بهدف تشغيل محطة تحلية المياه التابعة للمستشفى. ويهدف المشروع إلى توفير المياه الصالحة للشرب لتحسين ظروف الحياة للمؤسسات الطبية والنازحين في المنطقة.

على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها الشركة من نقص في الموارد والأوضاع الإنسانية القاسية، أبدى فريق العمل إصرارًا على تنفيذ هذا المشروع الحيوي. من جهته، عبّر الدكتور صهيب الهمص، مدير المستشفى الكويتي، عن شكره لشركة توزيع الكهرباء على استجابتها السريعة والدعم المستمر الذي قدمته.

وأشاد المسؤولون في الشركة بجهود موظفيها الذين واصلوا العمل في ظل الطقس القاسي، وأكدوا التزامهم بتقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة، داعين إلى ضرورة تكاتف الجهود لضمان استمرار هذه الخدمات في ظل الأزمة المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.