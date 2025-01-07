السلطة طلبت من واشنطن مئات الملايين وذخيرة للقضاء على مقاومة جنين

قالت مصادر إعلامية غربية، اليوم الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية طلبت من الولايات المتحدة الموافقة على خطة بقيمة 680 مليون دولار، لمدة 4 سنوات، بهدف "دعم تدريب قواتها الخاصة وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة لمواجهة المقاومة بجنين (شمال الضفة الغربية)".

ونقل موقع /ميدل إيست آي/ البريطاني، عن مصادر أمريكية ومصادر قريبة من السلطة الفلسطينية، أن الطلب قدم في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن الأمريكيين في وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن مسؤولي أجهزة السلطة الأمنية، أعربوا خلال الاجتماع عن إحباطهم مما اعتبروه "فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة لتجديد إمدادات الأسلحة وتدريب القوات الخاصة".

ونقل عن مصدر قوله إن "المسؤولين طلبوا خلال الاجتماع تلبية احتياجاتهم من المركبات المدرعة والذخيرة بشكل عاجل في ضوء الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين".

كما اشتكى المسؤولون خلال الاجتماع من أن "الولايات المتحدة لم توافق بعد على تمويل أعمال التجديد في السجون ببيت لحم ونابلس".

ومنذ الشهر الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين عن القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.

وأسفرت الاشتباكات عن 14 قتيلا، منهم 6 من قوى الأمن، و8 مواطنين من بينهم أحد قادة كتيبة جنين (تابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي).