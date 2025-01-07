54 أسيرًا استشهد منذ بدء الحرب 35 منهم من غزة

استشهد 54 أسيرًا فلسطينيًا "معلومة هوياتهم" في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع يوم الشهيد الفلسطيني الذي يصادف الـ7 من كانون الثاني/يناير من كل عام، إن من بين هؤلاء الأسرى الشهداء 35 شهيدًا أسيرًا من قطاع غزة معلومة هوياتهم، حيث يواصل الاحتلال إخفاء عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة.

وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيانها، أن 291 شهيدا بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، هذا عدا عن الشهداء الذين ارتقوا نتيجة عمليات الإعدام الميداني.

وأشارت أن 63 شهيدًا أسيرًا لا تزال جثامينهم محتجزة، من بينهم 52 منذ بدء حرب الإبادة، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أكدت شهادات العديد من الأسرى استشهاد أسرى من قطاع غزة جراء التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له في سجون الاحتلال، إضافة لسياسة الإهمال الطبي بحقهم.

ووصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ومن بين الأسرى 90 أسيرة، وما لا يقل عن 345 طفلًا، و3428 معتقلًا إداريًا.