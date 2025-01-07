قوات الاحتلال تسحب لواء (كفير) من قطاع غزة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، سحب لواء "كفير" من شمال قطاع غزة، بعد ثلاثة شهور من مشاركته في العدوان العسكري والتطهير العرقي في شمال القطاع، وتكبده خسائر فادحة أمام المقاومة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إنه "بعد ثلاثة أشهر من العمليات في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا، قوات لواء كفير تنهي مهمتها وتغادر من شمال القطاع".

وأشارت القناة "14" الإسرائيلية إلى أن قوات الاحتلال أعادت "اللواء 188" إلى قطاع غزة ليحل محل لواء "كفير". منوهة إلى أنه "سيقوم بتنفيذ مهام في شمال القطاع تحت قيادة الفرقة 162".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت معطيات إسرائيلية نشرتها إذاعة الجيش، بأن 43 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال قُتلوا خلال العملية الأخيرة شمالي قطاع غزة.

وأمس الإثنين وصباح اليوم الثلاثاء، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 3 من لواء "الناحال" خلال العدوان البري المستمر في شمال قطاع غزة؛ بينهم قائد سرية ونائبه وجندي برتبة "مقدم أول".

وبيّنت إذاعة جيش الاحتلال، أنه منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 الماضي، قُتل 63 قائد سرية و20 نائب قائد سرية في المعارك البرية في غزة وجنوب لبنان.