مجلس (النواب الأمريكي) يُعاقب الجنائية الدولية!

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وبرر "النواب الأمريكي" الإجراء على خلفية ملاحقة "إسرائيل" قضائيًا من قبل المحكمة الدولية على خلفية جرائمها في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

وجاء مشروع القرار بمبادرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب بريان ماست (جمهوري من فلوريدا).

ويسعى القانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في غزة.

وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك "إسرائيل".

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره.

ويشمل التشريع حماية مواطني الدول الأعضاء في حلف الناتو، إلى جانب 19 دولة رئيسية غير أعضاء فيه، من بينها "إسرائيل".

كما ينص على إلغاء أي تمويل أميركي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.

وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري، بأن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل، علمًا بأن ماست، المبادر إلى مشروع القانون، كان قد خدم في جيش الاحتلال، ووصف أطفال غزة بأنهم ليسوا مدنيين.

وادعى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن المحكمة "لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة".

وقال جونسون إنه "من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت"، معتبرًا أنها "تساوي بذلك بين إسرائيل وحركة حماس التي لا تزال تحتجز رهائن أميركيين".

وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى دعم ثنائي الحزب؛ إذ حصل إجراء مشابه العام الماضي على تأييد حوالي 40 نائبًا ديمقراطيًا.