الاحتلال يستهدف بالقصف المدفعي بنت جبيل جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان، ويستهدف بالقصف المدفعي منزلين عند أطراف بنت جبيل، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن آليات إسرائيلية تقدمت في اتجاه مارون الراس من جهة مدينة بنت جبيل وسط حملة تمشيط للمنطقة، فيما نفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط في اتجاه أحياء بلدة ميس الجبل.

واستهدف الاحتلال أطراف بلدة برج الملوك جنوبي لبنان بالقصف المدفعي.

كذلك، حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في البقاع الشمالي شرقي لبنان، وصولاً إلى طرابلس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق الهدنة مع لبنان رغم الاتفاق الذي أبرم برعاية دولية.