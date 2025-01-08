حماس: الاحتلال يمنع وصول الوقود والمساعدات للمستشفيات ويواصل حربه المفتوحة عليها

أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في منع وصول الوقود والمساعدات الطبية إلى المستشفيات في قطاع غزة، مما يفاقم من أزمة القطاع الصحي. وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال يفرض حصارًا خانقًا على المستشفيات، ما يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى في وقتٍ تحتاج فيه المستشفيات إلى إمدادات طارئة من الوقود والمستلزمات الطبية.

وقالت حماس في بيان لها، إن الاحتلال يقتصر على إدخال كميات قليلة جدًا من الوقود لا تكفي لتشغيل المولدات في المستشفيات إلا لبضع ساعات، في حين يواصل قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتدميرها. كما أضافت أن الاحتلال يسعى إلى تضليل المجتمع الدولي عبر إيهامه بتوفير المساعدات الإنسانية، في حين أن الواقع يشهد استمرار حربه المفتوحة على القطاع الصحي.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة وتوفير المساعدات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عمل المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.