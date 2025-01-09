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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: استشهاد 54 أسيرا بينهم 35 من غزة منذ بدء الحرب على القطاع

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شهداء جيش الاحتلال استشهاد أسرى الحرب على غزة أسرى غزة طوفان الأقصى

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