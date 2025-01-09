قلق (إسرائيلي) من صواريخ معاد استخدامها ضد الجيش بغزة

أقر جيش الاحتلال اليوم الخميس بأن مقتل 3 جنود من سلاح المدرعات في بيت حانون أمس جاء نتيجة لتفجير عبوة ناسفة كبيرة جداً تمت زراعتها في الطريق التي تسلكها آليات الجيش.

ونقلت القناة "11" عن مصدر عسكري قوله إن العبوة التي استخدمت في التفجير كانت شديدة الفعالية في قوتها حيث أدى تفجيرها إلى أعطاب هائلة في الدبابة وانفصال البرج عنها واشتعال النيران فيها بعد تطايرها لعدة أمتار، حيث يسود الاعتقاد أن عناصر من القسام أعادوا استخدام صواريخ وذخائر أطلقها الجيش في غزة ولم تنفجر وأضافوا لها جهاز تفجير وصاعق.

وذكر موقع "سيروغيم" العبري أن العبوات البرميلية المكوّنة من مخلفات الجيش من ذخائر وصواريخ باتت الخطر الأكبر الذي يهدد القوات هناك؛ حيث يتم تحويلها إلى عبوات فتّاكة في غضون فترة قصيرة.

أما صحيفة "معاريف" فقد وصفت تهديد تفجير المخلفات في غزة بأنه التهديد الأكبر على القوات البرية، حيث اعترف الجيش أن حماس غيّرت من أساليب عملها وباتت تستخدم عبوات ناسفة أرضية لتفجيرها أسفل الآليات العسكرية.

ترجمة وكالة صفا