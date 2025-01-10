قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 10 ضباط وجنود (إسرائيليين) قتلوا منذ بدء عملية بيت حانون شمال غزة

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299800

كلمات مفتاحية

جيش الاحتلال الحرب على غزة عملية بيت حانون شمال غزة جنود الاحتلال طوفان الأقصى

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر