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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
10 ضباط وجنود (إسرائيليين) قتلوا منذ بدء عملية بيت حانون شمال غزة
10 يناير 2025 . الساعة: 08:03 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299800
كلمات مفتاحية
جيش الاحتلال
الحرب على غزة
عملية
بيت حانون
شمال غزة
جنود الاحتلال
طوفان الأقصى
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