خلال المسيرات المليونية..سريع يعلن مهاجمة حاملة طائرات في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذها خلال الساعات الـ 48 الماضية، عدة عمليات عسكرية، كان أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان"، وعدد من القطع الحربية التابعة لها في شمالي البحر الأحمر.

وأثناء المسيرات المليونية، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلّحة، أنّ العملية نفّذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر، ونجحت في "إفشال هجوم جويّ جديد ضدّ بلادنا، انطلاقاً من تلك الحاملة التي أجبرت مع القطع الحربية التابعة لها، على مغادرة شمالي البحر الأحمر".

كما أعلن العميد سريع، أنّ القوات المسلحة نفّذت، يوم أمس الخميس، عملية ضربت فيها عدداً من الأهداف التابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا "تل أبيب" المحتلة، بـ3 طائرات مسيّرة وقد تمكّنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح.

وتوجّه سريع إلى الشعب اليمني والحشود المليونية، قائلاً: "إنّ القوات المسلّحة تحييكم أنتم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في هذه الساحة وفي كلّ الساحات والميادين".

وتابع المتحدّث باسم القوات اليمنية، قائلاً: " القوات المسلحة أيضاً تحيّي صمودكم وجهادكم وإيمانكم وتحيّي استجابتكم للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وتؤكّد دوركم الكبير في هذه المعركة المشرّفة".

كذلك، جدّد التأكيد بأنّ "القوات المسلّحة اليمنية مستمرة في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وأنّ عملياتها لن تتوقّف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

من جانبها، أشارت المسيرات المليونية، في بيان إلى "استمرارنا في الدفاع عن مقدّساتنا وندين كلّ ممارسات العدو تجاهها وكلّ أنواع الاستهداف للشعب الفلسطيني ومقاومته".

كما أكدت المسيرات المليونية، جاهزيّتها "لكلّ الخيارات التي تتطلّبها المرحلة وتقتضيها التحدّيات"، لافتةً إلى أنّ ذلك "موقفنا الإيماني والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وقبل بيان القوات المسلّحة بوقت قصير، شنّت "إسرائيل" والولايات المتحدة وبريطانيا عدواناً واسع النطاق على اليمن، بحسب ما أكده مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة.