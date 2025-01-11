ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 50 منذ بدء العملية العسكرية شمال قطاع غزة

أعلنت وسائل الإعلام الصهيونية، اليوم الأحد، عن مقتل 4 جنود إسرائيليين إضافيين في المعارك المستمرة شمال قطاع غزة، خاصة في بلدة بيت حانون، مما يرفع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى أكثر من 50 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية البرية في المنطقة.

يأتي هذا في وقت يواصل فيه قطاع غزة معاناته بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث أفادت مصادر محلية بأن الدفاع المدني في معظم مناطق شمال القطاع ما يزال معطلًا بسبب الاستهداف المستمر، مما ترك الآلاف من المدنيين دون رعاية إنسانية وطبية.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023 قد بلغت 831 قتيلاً، مع أكثر من 5 آلاف إصابة.