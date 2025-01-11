مقتل 7 جنود وإصابة نحو 30 والاحتلال يقول أنه أحد أكثر الأيام دموية في غزة

أكدت مصادر عبرية، اليوم السبت، أن 7 جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب نحو 30 آخرين في أحد أكثر الأيام دموية في قطاع غزة منذ أشهر، جراء تفجيرات وهجمات متواصلة على قوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن من بين القتلى، 4 جنود من لواء "ناحال"، و2 من كتيبة "نيتسح يهودا"، بالإضافة إلى جندي آخر من لواء "جفعاتي".

ومن بين المصابين إصابة خطرة ضابط كبير برتبة عميد.

وحسب مصادر عبرية أن أبرز الأحداث الأمنية جرت في بلدة بيت حانون شمال القطاع، حيث تم استهداف مركبة قيادة للجيش الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع، تلاه إطلاق نار من قبل المقاومة، ثم تفجير عبوات ناسفة. وأسفر الهجوم عن إصابة ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي من البدو بجراح حرجة، بالإضافة إلى مقتل 6 جنود آخرين على مرحلتين.

كما وقع حدث آخر في مدينة رفح، حيث تم تفجير فتحة نفق استهدفت قوات الاحتلال، ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

ترجمة صفا