5000 شهيد و9500 مصاب شمالي القطاع جراء العملية( الإسرائيلية) المستمرة منذ 100 يوم

أفاد مصدر طبي في قطاع غزة، في تصريح حصري للجزيرة، أن الحصيلة الإجمالية للضحايا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 100 يوم شمالي قطاع غزة قد بلغت 5000 شهيد ومفقود. وأضاف المصدر أن أكثر من 9500 شخص قد أصيبوا بجروح مختلفة خلال هذه الفترة، في ظل استمرار الهجمات الجوية والبرية التي تستهدف المناطق المدنية في القطاع.

وأشار المصدر إلى أن الأوضاع الصحية في غزة تزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية، حيث يعاني المستشفيات من نقص حاد في المعدات الطبية والمستلزمات الأساسية بسبب الحصار المستمر. وأكد أن العديد من الجرحى يعانون من إصابات خطيرة، بينما يعجز القطاع الصحي عن تلبية احتياجاتهم في ظل الظروف القاسية.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الأزمة الإنسانية تفاقمها في القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه، بالإضافة إلى تدمير واسع للمرافق الحيوية.