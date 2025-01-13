28 جنديًا (إسرائيليًا) انتحروا منذ بداية الحرب على غزة

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن 28 جنديًا إسرائيليًا أقدموا على الانتحار منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن عام 2024 شهد انتحار 21 جنديًا، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2015.

وفي بيانات سابقة نشرها قسم التأهيل في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوضحت أن نحو 13700 جندي ممن يتلقون الدعم هم من المصابين في هذه الحرب.

وذكرت أن 8500 منهم يعانون من إصابات جسدية، و5200 يعانون من اضطرابات نفسية.

وتتواصل الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 15 شهرًا، حيث توقع المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة في صفوف الجنود وآليات جيش الاحتلال في مختلف أنحاء القطاع.