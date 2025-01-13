نقلت القناة الـ 12 العبرية شهادات عن جنود الاحتلال الذين يقاتلون في شمال قطاع غزة.

ونقلا عن الجنود يقولون:" نقاتل في بيئة مراقبة بالكاميرات من قبل المسلحين، لقد زرعوا عبوات ناسفة في كل زقاق ويفعّلونها من داخل الأنفاق - شبكتهم تحت الأرض فعالة بكامل طاقتها".

وأضافوا:" لا نراهم بالعين المجردة، منذ أسبوع ونصف لا يوجد أي تحديد مباشر للمسلحين، زرعوا بيت حانون بالكامل بكمية هائلة من العبوات الناسفة ومخلفات قنابل سلاح الجو،كل زقاق، كل تقاطع مليء بأحدث الكاميرات، كاميرات حرارية تغطي 360 درجة".

وبحسب وصفهم للمقاومين:" إنهم يختارون الأهداف بدقة، يرصدون الحركة عبر الكاميرات، إذا كان هناك طائرة مسيرة لا يفعّلون العبوات، أما إذا كان هناك قوة عسكرية يتم تفعيلها، يفعّلون العبوات الناسفة، وبمجرد الإعلان عن وصول فرق الإنقاذ، يخرجون لإطلاق النار على هذه القوات".