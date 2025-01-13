شروط فتحاوية لتشكيل لجنة: نريد أموال إعمار غزة!

كشف مصدر فصائلي مطلع على مجريات مناقشة لجنة الإسناد المجتمعي؛ عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف موقف حركة فتح من رفض المشاركة باللجنة؛ والتي تقف جميعها خلف سبب رئيسي وهو "جلب أموال قطاع غزة".

وأوضح المصدر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن حركة فتح تطالب وتشترط استلام أموال غزة؛ وأموال الاعمار أيضا؛ وترفض فكرة صندوق يتم انشائه لتمويل الاعمار؛ واضطلاعه بقيام تولي المهمة.

وذكر المصدر أن الوفد الذي ارسله عباس مؤخرا للقاهرة؛ طالبها بصراحة "كل ليرة تدخل غزة نريد أن تصل إلى وزارة المالية برام الله".

وأضاف المصدر: "أن وفد فتح لم يتحدث عن التبعية السياسية للحكومة للمنظمة ولا غيرها؛ وتخوفه الوحيد كان البحث عن أموال غزة تحديدا مال الاعمار".

وتابع: "فتح لديها شكوى تقدمت به أن الأطراف العربية الممولة للإعمار لا ترغب بدور مباشر للسلطة بها؛ وهو ما دفعها للطلب مباشرة أخيرا أن تسأل "من سيستلم مال الاعمار؟!"

وعند حصولها على إجابة الصندوق الخاص بالتمويل الذي ستشرف عليه مصر وقطر والأمم المتحدة؛ أجاب وفد فتح "الاعمار يمر عن طريق السلطة ووزارة المالية؛ كشرط للمشاركة في اللجنة".

يكشف المصدر أيضا، أن فتح وضعت شرط استلام أموال غزة؛ مقابل أن توافق على اللجنة؛ والا فهي سترفضها.

وفتح أعلنت في وقت سابق أنها ضد فكرة اللجنة؛ كما رفضت منظمة التحرير أيضا عبر لجنتها التنفيذية اللجنة؛ بعدما وافق وفد حركة فتح الشهر الماضي على تشكيل اللجنة والخوض في تفاصيلها في القاهرة؛ ما ازعج الأخيرة من تقلبات الموقف الفتحاوي تجاه الحلول الإنسانية المقدمة لإنهاء حرب الإبادة في غزة.



