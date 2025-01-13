مقتل خمس جنود في عملية نوعية أعلنت عنها القسام جنوب القطاع



أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ سلسلة عمليات نوعية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت الكتائب في بيان لها أن مجاهديها استهدفوا قوة صهيونية مكونة من 25 جندياً كانت تتحصن داخل مبنى في منطقة النجيلي وسط رفح، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما أكدت الكتائب أن مقاتليها فجروا حقل ألغام في ناقلتي جند تابعتين لقوات الاحتلال أثناء محاولة قوة صهيونية إنقاذ الجنود المتحصنين بالمبنى، مما أدى إلى وقوع إصابات وخسائر كبيرة في صفوف القوات.

من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 5 جنود قُتلوا وأُصيب 10 آخرون، 8 منهم في حالات خطيرة، جراء انفجار مبنى في بيت حانون شمال قطاع غزة.

تأتي هذه العمليات ضمن معركة "الطوفان المستمر" التي أعلنتها كتائب القسام للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.