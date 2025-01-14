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انفوجرافيك: 246.6 مليون دولار حجم نمو التجارة بين (إسرائيل) ومصر خلال النصف الأول من عام 2024

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https://alresalah.ps/p/299903

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