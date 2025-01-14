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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
246.6 مليون دولار حجم نمو التجارة بين (إسرائيل) ومصر خلال النصف الأول من عام 2024
14 يناير 2025 . الساعة: 07:51 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299903
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إسرائيل
مصر
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النصف الأول
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