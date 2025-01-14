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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 28 جنديًا إسرائيليًا أقدموا على الانتحار منذ بداية الحرب على غزة

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انتحار الحرب على غزة جنود جنود الاحتلال طوفان الأقصى انتحار جنود إسرائليين

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