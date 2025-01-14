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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
28 جنديًا إسرائيليًا أقدموا على الانتحار منذ بداية الحرب على غزة
14 يناير 2025 . الساعة: 07:55 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299905
كلمات مفتاحية
انتحار
الحرب على غزة
جنود
جنود الاحتلال
طوفان الأقصى
انتحار جنود إسرائليين
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28 جنديًا (إسرائيليًا) انتحروا منذ بداية الحرب على غزة
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