قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 5 آلاف شهيد ومفقود خلال 100 يوم من اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299906

كلمات مفتاحية

شهداء بيت حانون جباليا مصابين شمال غزة مفقودين اجتياح آلاف الشهداء

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر