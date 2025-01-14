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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
5 آلاف شهيد ومفقود خلال 100 يوم من اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة
14 يناير 2025 . الساعة: 07:56 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299906
كلمات مفتاحية
شهداء
بيت حانون
جباليا
مصابين
شمال غزة
مفقودين
اجتياح
آلاف الشهداء
متعلقات
نحو 4 آلاف شهيد ومفقود و10 آلاف جريح وألفي معتقل شمالي غزة
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