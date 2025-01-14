قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 12000 شخص في غزة بحاجة إلى عمليات إجلاء طبي عاجل

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299907

كلمات مفتاحية

شهداء جرحى معبر رفح الحرب على غزة مصابين عمليات جراحية طوفان الأقصى مستشفيات غزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر