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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
12000 شخص في غزة بحاجة إلى عمليات إجلاء طبي عاجل
14 يناير 2025 . الساعة: 08:24 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299907
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شهداء
جرحى
معبر رفح
الحرب على غزة
مصابين
عمليات جراحية
طوفان الأقصى
مستشفيات غزة
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