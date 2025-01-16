مؤسسات الأسرى تنعى المحرر المبعد لغزة الشهيد علي المغربي

نعت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيّ والحركة الأسيرة اليوم الخميس، الشهيد والأسير المحرر المبعد إلى غزة علي المغربي، الذي استشهد مساء أمس بغارة إسرائيلية على القطاع.

وقالت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، تلقته "الرسالة نت" إن الشهيد علي كان قد اعتقل عام 2002، وحكم عليه الاحتلال في حينه بالسجن المؤبد مرتين و32 عاماً، ولاحقاً تم الإفراج عنه في صفقة (وفاء الأحرار) عام 2011، مشيرة إلى أنه شقيق الأسير أحمد المغربي من بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وتقدمت هيئة الأسرى ونادي الأسير بأحر التعازي والمواساة لعائلة الشهيد مغربي، ولشقيقه الأسير أحمد المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن المؤبد 18 مرة.

وأشار البيان، إلى أنّ الاحتلال لم يتوقف يومًا عن استهداف الأسرى سواء من تحرروا في صفقات تبادل، أو من أمضوا سنوات وأفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم في غزة والضفة.

وأوضحت أن استهداف المحررين تمثل عبر عمليات الاغتيال، والإعدام، وكذلك عبر عمليات الاعتقال المتكررة؛ فنسبة كبيرة ممكن استهدفوا خلال حملات الاعتقال كانوا من الأسرى المحررين، الذي أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

واستشهد المحرر المبعد لغزة، علي المغربي، مساء أمس الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.