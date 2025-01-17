الصحة : 88 شهيدًا و189 إصابة في قطاع غزة خلال أربع وعشرن ساعة

ارتقى 88 شهيدًا وأُصيب 189 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وتزامناً مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ469 على التوالي، أكدت وزارة الصحة أن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع تزداد سوءًا، حيث لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى عدد كبير من الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض وفي الشوارع بسبب القصف المتواصل.

ومع استمرار المجازر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 46,876 شهيدًا وأكثر من 110,642 إصابة، في ظل صمت دولي وعجز عن كبح جرائم الاحتلال بحق المدنيين العُزَّل.