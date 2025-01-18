الخارجية القطرية: الأمور تسير بشكل إيجابي بشأن اتفاق غزة وملتزمون بدعمه

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في تصريح للتلفزيون العربي أن قطر مطمئنة إلى التزام الأطراف باتفاق غزة، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل إيجابي حتى اللحظة. وأوضح المتحدث أن غرفة العمليات المشتركة لمراقبة الاتفاق في غزة قد بدأت أعمالها في القاهرة، وأنها ستشرف على إدخال المساعدات إلى القطاع وعلى عملية تبادل الرهائن.

وفيما يخص تنفيذ الاتفاق، أشار المتحدث إلى أنه لم يتم تسجيل أي خرق حتى الآن، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى التصريحات السياسية في هذه المرحلة. وأضاف أن عملية تبادل الرهائن ليست بالأمر البسيط، وأن قطر تأمل في دعم مجلس الأمن للاتفاق.

كما أبدى المتحدث تفاؤله بشأن التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الاتفاق، مشيرًا إلى أن قطر لن تتحمل فشل الصفقة في ظل الأوضاع الحالية في غزة، وأنها ستظل ملتزمة بمتابعة الاتفاق حتى الوصول إلى مستقبل واضح للقطاع.