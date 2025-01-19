جيش الاحتلال يبدأ سحب آلياته من وسط مدينة رفح مع اقتراب سريان وقف إطلاق النار

بدأ جيش الاحتلال سحب آلياته العسكرية من وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، باتجاه محور فيلادلفيا، وذلك تزامنًا مع اقتراب سريان اتفاق الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقد أفاد مراسل قناة الجزيرة بأن عمليات الانسحاب تشمل عدة آليات وجنود متمركزين في نقاط حساسة داخل المدينة. يأتي ذلك في وقت حساس مع ترقب سكان قطاع غزة للإعلان عن سريان اتفاق الهدنة بين الطرفين، والذي من المتوقع أن يبدأ سريانه في الساعة الثامنة والنصف صباحاً من يوم غد، الأحد 20 يناير 2025.

وقد تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بوساطة قطرية ومصرية، بعد مفاوضات مكثفة. ويشمل الاتفاق وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك العمليات الجوية والبرية والبحرية. كما يتضمن الاتفاق تبادل الأسرى بين الطرفين، حيث من المتوقع أن يتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في مقابل الإفراج عن جنود ومعتقلين إسرائيليين.