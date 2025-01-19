الداخلية بغزة: لن ندخر جهدًا لإسناد شعبنا وتخفيف مصابهم الجلل

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إن أجهزة الوزارة باشرت صباح اليوم انتشارها في شوارع ومفترقات الطرق الرئيسة بجميع محافظات القطاع مع بدء سريان اتفاق وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، مؤكدة التزامها التام بمساندة المواطنين، تأمين الممتلكات، وإزالة مخلفات الاحتلال التي تهدد حياة المدنيين.

وأوضحت "الداخلية" في بيانٍ لها تلقته "الرسالة نت"، أن فرقها تعمل على مساندة الأجهزة الحكومية الأخرى في فتح الطرقات وإعادة تقديم الخدمات للمناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، خاصة في محافظتي شمال غزة ورفح، اللتين شهدتا دمارًا شاملًا بفعل العدوان الهمجي.

وأشارت الوزارة إلى أن الأيام القادمة ستشهد تكثيفًا للجهود في جميع المحافظات لاستعادة النظام وتفعيل الخدمات، مؤكدةً أن كافة ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية سيواصلون العمل بتفانٍ لخدمة المواطنين والتخفيف من آثار العدوان.

ودعت وزارة الداخلية أبناء الشعب إلى المزيد من التكاتف والتعاضد لعبور هذه المرحلة الصعبة، متعهدةً بأن تواصل جهودها بكل ما تملك لإسناد المواطنين ومساعدتهم على التغلب على آثار العدوان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد، لينهي 471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال على القطاع مخلفةً أكثر من 157 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.