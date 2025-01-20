الاحتلال يفرج عن الدفعة الأولى من الأسرى ضمن صفقة التبادل

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عن 90 أسيراً بينهم نساء وأطفال، من سجن عوفر غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، في تصريح صحفي، أن الاحتلال ماطل خلال الإفراج عن الأسرى وعمد إلى تأخير الوقت المحدد للاتفاق، مبيناً أنه بعد "عملية التدقيق في أسماء الأسرى المفرج عنهم في سجون عوفر، تبين أن هناك نقص في أسيرة".

وأضاف "الطواقم الفنية تتواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للالتزام في قائمة الأسرى المتفق عليها، وخلال وقت قصير تنطلق حافلات الأسرى المفرج عنهم".

وخرجت حافلات الأسرى والأسيرات من سجن عوفر إلى مناطقهم.، فيما أفرج الاحتلال عن عدد من الأسرى المقدسيين مباشرة إلى منازلهم في مدينة القدس.



وفي صباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال ضمن المرحلة الأولى التي تستمر لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.