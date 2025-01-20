جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

يعقد مجلس الامن الدولي، يوم الإثنين، جلسة مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية يترأسها وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، الذي تترأس بلاده رئاسة المجلس للشهر الحالي.

ويلقي أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كلمة رئيسية في الجلسة بشأن غزة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" و"حل الدولتين"، إضافة إلى الوضع في سوريا ولبنان.

ويشارك بالجلسة إضافة لأعضاء المجلس، العديد من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، لينهي 471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.