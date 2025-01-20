حماس : صور الأسيرات تُبرز الفارق الأخلاقي بين المقاومة وهمجية الاحتلال

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صدر اليوم الاثنين، بتحرير الدفعة الأولى من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن صفقة "طوفان الأحرار". وأكدت الحركة أن هذه اللحظة التاريخية تجسد تضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته التي لم تنسَ يوماً أسراها وأسيراتها.

وقالت الحركة في بيانها: "نقف وقفة إجلال وإكبار لتضحيات شعبنا البطل في غزة ومقاومتنا التي أثبتت التزامها بتحقيق حرية الأسرى، على طريق تحرير الأرض والمقدسات ودحر الاحتلال الفاشي".

وأبرزت حماس مشاهد استقبال المحررين بالفرح والنصر في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ووصفتها بأنها دليل جديد على الالتفاف الشعبي حول المقاومة ومكانتها العميقة في وجدان الفلسطينيين. وأضافت أن خروج الجماهير لاستقبال الأسرى رغم القمع الإسرائيلي يمثل إعلان تحدٍّ للاحتلال وتعبيراً عن التوق للحرية الشاملة.

وأشارت الحركة إلى الفارق الأخلاقي الواضح بين المقاومة والاحتلال، حيث أكدت الصور أن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث أعدن وهنّ بحالة جيدة، في مقابل ما ظهر من آثار الإهمال والإنهاك على الأسرى المحررين من سجون الاحتلال.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أفرج مساء أمس الأحد عن 90 أسيراً وأسيرة إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، مقابل إطلاق سراح ثلاث محتجزات إسرائيليات في غزة، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ورغم محاولات الاحتلال منع الاحتفالات، تجمع الآلاف في بيتونيا للاحتفاء بتحرير الأسرى، في مشهد يجسد وحدة الشعب الفلسطيني ورفضه للاحتلال.