21 إصابة في هجمات شنها مستوطنون على مواطنين في قلقيلية والضفة الغربية

شن مستوطنون مساء الاثنين هجمات عنيفة على عدة مناطق في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 21 فلسطينيًا في هجمات متفرقة على بلدتي الفندق وجينصافوط بمحافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها أن طواقمها تعاملت مع 21 إصابة، منها 12 إصابة نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح، بينما أصيب 9 آخرون جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال الهجمات.

وفي وقت لاحق من مساء الاثنين، شنت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين هجمات على مركبات ومنازل الفلسطينيين في عدة مناطق من الضفة الغربية، حيث أحرقت عدة منازل ومحلات تجارية ومركبات بالقرب من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالحجارة، مما تسبب في أضرار جسيمة.

كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن المستوطنين قد عرقلوا حركة الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما في ذلك إعاقة حركة السيارات عبر وضع مسامير على الطريق في مدخل قرية بُرقا شرقي رام الله.

تستمر هذه الهجمات ضمن سلسلة من الاعتداءات المتواصلة التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وسط صمت دولي على الانتهاكات المتكررة من قبل المستوطنين.