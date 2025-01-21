بلدية بيت لاهيا: 95% من المنازل مدمرة و100 ألف مواطن بلا مأوى

قال رئيس بلدية بيت لاهيا علاء العطار، يوم الثلاثاء، إن 95% من منازل المواطنين في بيت لاهيا دُمرت وأصبحت غير صالحة للسكن، مشيرًا إلى أن 100 ألف مواطن فيها هم بلا مأوى.

وأضاف العطار في تصريحات صحفية، أن 80% من آبار المياه دُمِّرت بشكل كامل، مشيرًا إلى أن بيت لاهيا تعتبر منطقة منكوبة بالكامل.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في بيت لاهيا تعرض للدمار بعد تدمير مستشفى كمال عدوان وإحراق المستشفى الإندونيسي، إضافة لانعدام الأمن الغذائي نتيجة تجريف أراضي المزارعين.

وأوضح أن الاحتلال دمّر 23 آلية تابعة للقطاع الصحي، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات الثقيلة وجميع المباني التابعة لبلدية بيت لاهيا.