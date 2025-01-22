حماس تبارك عملية الطعن في تل أبيب وتنعى المنفذ

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن عملية الطعن البطولية التي وقعت مساء الثلاثاء في "تل أبيب"، أثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وما دامت جرائمه وعدوانه.

وأكدت الحركة في بيان، أن العملية تأتي كرد طبيعي بعد ساعات من ارتقاء شهداء وجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين، "في رسالة بليغة أن الدم بالدم وأن يد المقاومة ستضرب بكل قوة في عمق هذا الكيان الغاصب".

وتابعت" كل محاولات الاحتلال لكسب إنجاز ميداني في الضفة الغربية، هي محاولات يائسة لن تمحو العار عن جبينه ولن تجلب له ولا لمستوطنيه الأمن، بل ستكون كابوساً يلاحقه ويزلزل أركانه".

ودعت حماس "أبناء شعبنا في الضفة للنفير وتكثيف العمل المقاوم ضد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، وإسناد جنين وكل المحافظات التي تتعرض لعدوان الاحتلال بكل وسائل المقاومة الممكنة".

وكان إسعاف الاحتلال الإسرائيلي أعلن، مساء الثلاثاء، عن إصابة أربعة مستوطنين في عملية طعن بمدينة "تل أبيب".