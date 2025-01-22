"الإبادة الجماعية".. موقع قانوني يوثق جرائم الإبادة في غزة

ضمن جهود توثيق جرائم الاحتلال والسعي لملاحقته في المحاكم الدولية، أنشأ المنتدى الدولي للعدالة ضد الإبادة موقعًا إلكترونيًا قانونيًا يحمل اسم "الإبادة الجماعية في غزة".

ووفق القائمين على الموقع، فإنهم يسعون لجعله الأكبر في توثيق وجمع الشهادات والأدلة بشكل قانوني.

ويتيح الموقع للضحايا المشاركة في نشر قصصهم عبر المنصة الإلكترونية والحديث عن تفاصيل معاناتهم التي تسبب بها الاحتلال.

الرسالة نت التقت المستشار أشرف نصر الله، القائم على الموقع، للحديث عن أهدافه.

توثيق الجرائم قانونيًا

وقال نصر الله إن تأسيس الموقع تم في شهر فبراير من عام 2024، مبينًا أن العمل على إنشاء الموقع بدأ قبل قرابة عام، بينما انطلق العمل الفعلي عليه منذ عشرة أشهر.

وأوضح أن المنتدى الدولي للعدالة ضد الإبادة هو الجهة القائمة على الموقع، ويستعين بفريق قانوني لجمع الأدلة والإثباتات على الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنساء والمدنيين.

وأضاف نصر الله أن الموقع يهدف إلى توثيق جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، بشكل قانوني ودقيق.

وأشار إلى أن الهدف الأهم للموقع هو دعم الجهود القانونية أمام المحاكم الدولية والوطنية، والعمل على توفير الإفادات القانونية اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني في مساعيه لتحقيق العدالة الدولية.

وأكد نصر الله وجود تعاون كبير من الضحايا ومن المؤسسات الحكومية في غزة، خاصة وزارة الصحة والإعلام الحكومي، بالإضافة إلى التعاون مع عدة نشطاء ميدانيين.

ويعتبر نصر الله أن الموقع هو الأكبر من نوعه في توثيق جرائم الإبادة قانونيًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى شراكاته المتعددة على مستوى العالم وتواصله مع المؤسسات الحقوقية واللجان الدولية.

ويحتوي الموقع على آلاف الصور والفيديوهات التي تسلط الضوء على جرائم الاحتلال، كما يتضمن أيقونة باسم "إضافة محتوى"، تتيح للأشخاص مشاركة أي معلومات أو صور تتعلق بالضحايا.

يُذكر أن العدوان على قطاع غزة استمر لمدة 470 يومًا، وأسفر عن ارتقاء 61,182 شهيدًا ومفقودًا، بعد أن ارتكب الاحتلال 10,100 مجزرة.