انفوجرافيك: غزَّة هزمت العدوَّ وكسرت شوكته

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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
غزَّة هزمت العدوَّ وكسرت شوكته
22 يناير 2025 . الساعة: 08:18 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300110
كلمات مفتاحية
غزة
جيش الاحتلال
الحرب على غزة
العدو الإسرائيلي
طوفان الأقصى
انتصار المقاومة بغزة
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