الإفتاء العراقية للرسالة: صمود غزة أسقط مشروع التهجير الإسرائيلي

أكد الشيخ عامر البياتي، المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء العراقية، أن صمود غزة وبطولاتها في مواجهة العدوان الإسرائيلي أسقطت مشروع التهجير الذي كان يستهدف تفريغ القطاع من سكانه.

وفي حديثه الخاص لـ"الرسالة نت"، أشار البياتي إلى أن المقاومة الفلسطينية أثبتت للعالم أجمع قدرتها على تحويل التحديات إلى انتصارات، رغم الإمكانات المحدودة والظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة. وأضاف أن ما حدث في غزة يمثل درسًا عظيمًا للأمة العربية والإسلامية، حيث استطاعت المقاومة أن تفرض واقعًا جديدًا وتعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمامات الدولية، رغم محاولات الاحتلال المستمرة لفرض سياسة التهجير والإبادة.

وقال البياتي: "صمود أهل غزة ليس مجرد مقاومة عسكرية، بل هو ثقافة متجذرة في نفوسهم، تجعلهم يرفضون التهجير ويتمسكون بأرضهم رغم كل التحديات. لقد أثبتوا أن الإرادة الشعبية أقوى من كل الأسلحة".

كما شدد البياتي على أن دور الأمة العربية والإسلامية اليوم هو الوقوف مع غزة ودعمها في إعادة الإعمار، ومواصلة النضال حتى تحقيق الحرية والاستقلال. ودعا إلى اتخاذ مواقف أكثر شجاعة وجرأة لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن صمت الأنظمة العربية يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه.

واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن انتصار غزة في معركة "طوفان الأقصى" هو حجة على الأمة لاستعادة مجدها ورفض الاستسلام والخنوع، داعيًا إلى توحيد الجهود لنصرة القدس وفلسطين.