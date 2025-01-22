حماس: مشاركة أجهزة السلطة في هجوم الاحتلال على مخيم جنين جريمة بحق شعبنا

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة استمرار مشاركة أجهزة السلطة في الضفة الغربية في الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل "جريمة بحق أبناء شعبنا وتنكرًا لدماء الشهداء".

وفي بيان لها، أدانت الحركة حادثة إصابة الشاب محمد شادي الصباغ من مخيم جنين، إلى جانب محاصرة مستشفى الرازي وملاحقة المقاومين واعتقال المصابين. ووصفت هذه الأفعال بـ"السلوك الذي يتجاوز كل الخطوط الحمراء والأخلاق الوطنية"، مؤكدة أن مشاهد محاصرة المستشفى وإطلاق النار داخله من قبل أجهزة السلطة، وملاحقة المطاردين للاحتلال، تشكل خيانة لدماء الشهداء وتعرض الساحة الفلسطينية لمخاطر جمة.

وجاء في البيان أن "تزامن هذه الانتهاكات مع العدوان الإسرائيلي على جنين لا يدع مجالًا للشك في أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال وصل إلى مستويات كارثية"، مشددًا على أن "هذا النهج مرفوض من كافة مكونات شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة".

كما دعت حماس جميع الفصائل والشخصيات الوطنية في الضفة الغربية إلى التحرك بكل قوة من أجل وضع حد لتجاوزات السلطة، ومواصلة التصدي لعدوان الاحتلال، من خلال تصعيد الاشتباك في نقاط التماس والحواجز العسكرية والمستوطنات. وأكدت الحركة على ضرورة التنسيق بين كافة القوى الوطنية لمجابهة استهداف المقاومين وتوسع عدوان الاحتلال، بهدف تكثيف العمل المقاوم وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه المستمرة.

واختتمت حماس بيانها بالتأكيد على أن "المرحلة الحالية تتطلب الوحدة الوطنية لمواجهة تحديات الاحتلال، والوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني"