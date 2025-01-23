أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إدارج جماعة أنصار الله اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، لاسنادها غزة خلال معركة طوفان الأقصى.

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".

وأضاف أن جماعة أنصار الله "أطلقت أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسياسة الإدارة الأميركية الجديدة تتمثل في التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الجماعة وحرمانهم من الموارد لإنهاء هجماتهم".

وكانت جماعة أنصار الله، أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 منع سفن شحن الاحتلال أو المرتبطة به من العبور في البحر الأحمر إسناداً لغزة، كما هاجمت في الداخل المحتل في إطار تضامنها مع قطاع غزة.