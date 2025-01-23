الداخلية بغزة تنفذ عملية أمنية ضد عصابات سرقة الشاحنات المدعومة من الاحتلال

بدأت وزارة الداخلية بغزة اليوم الخميس بحملة أمنية ضد عصابات سرقة المساعدات المدعومة من قوات الاحتلال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحسب "مراسلنا"، فإن عشر أفراد من عصابات سرقة الشاحنات أصيبوا خلال اشتباكات بين أفراد الشرطة وعناصر من هذه العصابات.

وأفاد بأن أفرادًا من تلك العصابات أغلقت الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات لغزة، وحاولت سرقتها، إلا أن الحملة الأمنية منعتهم من ذلك.

وما تزال الحملة الأمنية مستمرة.

وطوال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على غزة لعام وثلاثة أشهر، وفر جيشه رعاية كاملة لسرقة المساعدات، وقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين، ولخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة.

وسبق أن ناشد وجهاء ومخاتير وعائلات غزة، الجهات المختصة مرارًا، بوضع حد لعصابات سرقة شاحنات المساعدات لغزة، والتي تسببت بمجاعة غير مسبوقة في كافة نواحي القطاع لأشهر.

ومنذ الأحد الماضي الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، دخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة، وما زال تدفقها متواصل لليوم الخامس.