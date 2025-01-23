أجهزة السلطة تنكل بالمقاومين في جنين وتتعمد إهانتهم

ورة مخزية ومليئة بالحقد وتشبه بشكل متطابق ما يقوم به الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فقد أقدمت أجهزة السلطة على اعتقال عدد من المقاومين في كتيبة جنين والتنكيل بينهم وإهانتهم.

وأفادت مصادر محلية أن عناصر من أجهزة السلطة اعتقلت النشطاء من قريبة رابا جنوب جنين، وتعمدت تصويرهم في مشاهد مهينة.

وجاء الاعتقال بعد أن ساعد جيش الاحتلال في محاصرة مخيم جنين لمحاولة القضاء على المقاومة، وتضييق الخناق على المقاومين.

وأثارت مشاهد إهانة المقاومين من قبل السلطة حالة من الغضب في أوساط المواطنين، لا سيما أن الذباب الإلكتروني للسلطة ولحركة فتح تفاخر بمشاهدة الاعتقال والإهانة

تعاون أمني

هذا وكشفت وسائل إعلام عبرية صباح أمس الأربعاء، أن تعاوناً أمنياً يجري بين أجهزة السلطة وتحديداً جهاز المخابرات الذي يرأسه ماجد فرج وبين جيش الاحتلال لملاحقة المقاومين في جنين.

وأفادت تلك الوسائل أن ماجد فرج أصدرت تعليمات لعناصره باعتقال أو اغتيال كل مسلح يخرج من مخيم جنين الذي يتعرض لحصار خانق من قبل جيش الاحتلال الذي يواصل فيه عمليته لليوم الثاني على التوالي.

وتطبيقاً لتلك التعليمات حاصرت أجهزة السلطة عدد من الشبان والمقاومين في مستشفى الرازي بجنين واعتقلت 3 منهم.

كما وأقدمت تلك العناصر على ارتكاب جريمة إعدام بحق أحد الشبان داخل سيارته قرب المستشفى، قبل أن تفر هاربةً من المكان وسط حالة من الغضب في أوساط الجماهير الفلسطينية.

وتأتي جريمة السلطة لتؤكد المؤكد في اشتراكها بالعملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مخيم جنين منذ ظهر الأمس والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى.