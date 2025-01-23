بلدية رفح تبدأ تسوية وتجهيز أراضٍ لإنشاء مخيمات إيواء للمتضررين

أعلنت بلدية رفح عن بدء العمل على تسوية وتجهيز عدد من قطع الأراضي لصالح إنشاء مخيمات إيواء مؤقتة، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين الذين دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منازلهم.

وأوضحت البلدية في بيانٍ صحفي، أنها تعمل بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات والمبادرات الخيرية لتوفير مأوى آمن للمتضررين، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

ودعت البلدية الجهات الراغبة في المساهمة بإنشاء مخيمات الإيواء للتواصل معها عبر الرابط الإلكتروني المنشور على منصاتها الرسمية.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المشتركة للتخفيف من آثار العدوان وتقديم الدعم اللازم للعائلات المتضررة.

وشددت البلدية على أهمية تعاون كافة الجهات والمؤسسات الخيرية في هذه الظروف الصعبة لضمان توفير مأوى مؤقت يليق بالمواطنين الذين فقدوا منازلهم، مؤكدة التزامها بتقديم كل التسهيلات الممكنة لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.

ووفق التقديرات الأولية فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 60‎%‎ من منازل سكان مدينة رفح بشكل كامل.

