طوفان يصنع مجدًا طوفان يصنع مجدًا

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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 14.222 مفقودًا خلال حرب الإبادة الجماعية بغزة لم يصلوا إلى المستشفيات حتى 18 يناير 2025

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جيش الاحتلال الحرب على غزة مستشفيات مفقودين طوفان الأقصى حرب الإبادة

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