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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
14.222 مفقودًا خلال حرب الإبادة الجماعية بغزة لم يصلوا إلى المستشفيات حتى 18 يناير 2025
25 يناير 2025 . الساعة: 08:48 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300198
كلمات مفتاحية
جيش الاحتلال
الحرب على غزة
مستشفيات
مفقودين
طوفان الأقصى
حرب الإبادة
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