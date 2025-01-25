الدفاع المدني بغزة يشرع بتسجيل بيانات المفقودين

قال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة أنه وبناء على بيانات المواطنين، تم تسجيل أسماء وأماكن مئات لشهداء مفقودين تحت أنقاض المباني، والمنازل التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه في قطاع غزة.

وأوضح في بيان صحفي أن طواقمه بالتعاون مع الخدمات الطبية، والبلديات لا تدخر جهدا في انتشال ما تستطيع من جثامين الشهداء بالمعدات والامكانات البسيطة المتوفرة لديها، لكن لا زالت الأمور صعبة جدا طالما لم يتم إدخال المعدات والآلات الثقيلة اللازمة.

وأكد أن جثامين آلاف الشهداء لا زالت مفقودة تحت ركام المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق القطاع.

ودعا الدفاع المدني المواطنيين بغزة للإبلاغ عن أماكن لجثامين الشهداء والمفقودين إلى التواصل عبر رقم الطوارئ للدفاع المدني 102 في المحافظات الجنوبية، وعبر أرقام التجوال في محافظات شمال القطاع 0569102109 و 0595686210

وصرح مكتب الإعلام الحكومي بغزة الاربعاء ، بأن "14 ألفاً و222 مفقوداً خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال على القطاع لم يصلوا إلى المستشفيات حتى 18 يناير 2025".

وبيّنت معطيات فلسطينية رسمية، صادرة عن وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 47 ألفًا و161 شهيدًا، إلى جانب 111 ألفًا و166 مصابًا بجروح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.