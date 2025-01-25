الجهاد للرسالة: عملية التبادل مشهد تاريخي لوحدة الدم والمصير

قال إسماعيل السنداوي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا؛ إن مشهد عملية تبادل الأسيرات صباح اليوم السبت؛ في ساحة ميدان فلسطين؛ مثلت مشهدًا تاريخيا أسطوريا لوحدة الدم والمصير.

و في مشهد يعكس الوحدة الوطنية الفلسطينية بأبهى صورها، شهد ميدان فلسطين في قلب غزة المرحلة الثانية من عملية الإفراج عن أربع مجندات أسيرات لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس.

وقال السنداوي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "هذا المشهد التاريخي ليس مجرد حدث عابر، بل هو تأكيد على أن الشعب الفلسطيني والمقاومة يسيرون على قلب رجل واحد في مواجهة العدو الصهيوني".

وأضاف: "لقد رفعت المقاومة الفلسطينية شعارًا واضحًا: "تحرير فلسطين"، وهذا الشعار لم يكن مجرد كلمات، بل تحول إلى واقع ملموس عبر تضحيات جسام قدمها أبناء الشعب الفلسطيني، الذين وقفوا صفًا واحدًا خلف فصائل المقاومة".

وتابع السنداوي: "كتائب القسام وسرايا القدس، بروحها الثورية وإيمانها الراسخ، أثبتت مرة أخرى أنها عصية على الكسر، وأنها قادرة على تحقيق النصر رغم كل التحديات".

وأكمل يقول: "اليوم، تحول ميدان فلسطين في غزة إلى مهرجان للنصر، حيث تجمعت الجماهير الفلسطينية لتشهد لحظة تاريخية تعكس وحدة الدم والمصير. السيدات الغزيات، اللواتي قدمن أبناءهن وبيوتهن في معركة الدفاع عن الأرض والمقدسات، كن حاضرات بقوة، ينثرن الورود على المقاتلين الشجعان الذين دافعوا ببسالة عن كرامة الشعب الفلسطيني".

وشددّ على أنّ هذا المشهد هو دليل واضح على أن الشعب الفلسطيني يعتصم بحبل الله، ويقاتل صفًا واحدًا كما يحب الله ورسوله.

وعدّ وقف إطلاق النار واستجابة العدو الصهيوني وحكومة المستوطنين لمطالب المقاومة الفلسطينية هو نصر عظيم لصمود شعبنا في غزة.

وأكدّ أن هذا النصر هو ثمرة التضحيات الجسام التي قدمها المجاهدون، الذين كتبوا بدمائهم ملحمة من الصمود والإباء. عملية التبادل الأولى، التي قامت بها كتائب القسام، أكدت أن المقاومة الفلسطينية ليست فقط قادرة على الصمود، بل قادرة أيضًا على تحقيق النصر وإجبار العدو على الرضوخ لإرادتها.

وختم السنداوي بالقول "هذا الشعب يستحق النصر، وهذه المقاومة هي عنوان العزة والكرامة. الشعب الفلسطيني، برفعه راية فلسطين عالية خفاقة، يؤكد للعالم أن طريق الحرية ليس بالسهل، ولكنه طريق لا بد من سلوكه حتى تحقيق النصر النهائي".