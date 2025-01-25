أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين من سجن "عوفر"، في إطار الدفعة الثانية من صفقة "طوفان الأقصى".

وتم نقل الدفعة الثانية من الأسرى المحررين إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت المنطقة استقبالًا شعبيًا مهيبًا. وقد بدأت حافلات الأسرى في التحرك من سجن "عوفر" باتجاه المدينة وسط أجواء من الفرح والاحتشاد الجماهيري.

تضم القائمة الجديدة 200 أسير من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، حيث يتضمن الإفراج عن 121 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و79 أسيرًا بأحكام مختلفة. كما تم إبعاد 70 أسيرًا للخارج، مقابل إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات.

في وقت لاحق، سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 4 أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

وأكدت حركة حماس في بيان لها أن هذه الدفعة الجديدة من الأسرى هي جزء من عملية التبادل التي تعد ثمرة المقاومة والصمود، موضحةً أن هذا خطوة إضافية نحو تحرير الأسرى الأبطال وتحقيق النصر على الاحتلال.

وأضافت الحركة، "اليوم نُجبر المحتل المجرم على فتح أبواب زنازينه لأسرانا الأبطال، وهو عهدنا لهم بالحرية، ولشعبنا بمواصلة السير معًا على طريق الاستقلال وتقرير المصير".