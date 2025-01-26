الإعلام الحكومي: الاحتلال يعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ويفاقم معاناة غزة

قال المكتب الإعلامي في بيان له، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل التنصل من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار ويعرقل تنفيذ بنوده، حيث أصر على المماطلة في انسحابه من محور "نتساريم" رغم تسليم المقاومة الفلسطينية لأربع مجندات "إسرائيليات" كما نص الاتفاق.

وأوضح البيان أن الاحتلال يرفض الالتزام بتعهداته، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث يعاني عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء ومرضى وكبار السن، من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية بسبب استمرار إغلاق الممر الإنساني.

كما حمل المكتب الإعلامي الاحتلال كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن تعنته، وطالب الأطراف الوسيطة والدولية بالضغط على "إسرائيل" للوفاء بالتزاماتها وإعادة فتح الممرات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.