استشهاد 11 لبنانياً برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم جنوبي لبنان

استشهد 11 لبنانياً، بينهم جندي، وأصيب 83 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم جنوبي لبنان، اليوم الأحد. جاء ذلك بعد تحذيرات من الجيش الإسرائيلي بضرورة عدم العودة إلى 66 بلدة، ورفضه الانسحاب بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصاً استشهدوا وأصيب 83 آخرون في مناطق مثل برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي ومركبا وميس الجبل، بسبب إطلاق النار الإسرائيلي. كما أفاد الجيش اللبناني باستشهاد جندي وإصابة آخر جراء هجوم إسرائيلي في منطقتي مروحين وميس الجبل جنوبي البلاد.

من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه يتابع على أعلى المستويات قضية عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني واعتداءاته على المدنيين، مشدداً على أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للتفاوض. ودعا الرئيس اللبناني أهالي الجنوب إلى ضبط النفس والتمسك بالثقة بالجيش.

كما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لإجبارها على الانسحاب، محذراً من أن أي تراجع عن الالتزام بالاتفاق وقرار 1701 سيكون له تداعيات خطيرة.