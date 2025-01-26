حركة حماس: نرفض أي مخططات لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن

تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين من أرضهم.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه أبشع عمليات الإبادة التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يرفض بشكل قطعي أي محاولات لتشتيته وتهجيره، خاصة بعد الجرائم التي تعرض لها في شمال قطاع غزة.

ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن دعم هذه الأطروحات التي تتماشى مع المخططات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تتصادم مع حقوق الشعب الفلسطيني وإرادته الحرة. وطالبت الإدارة الأمريكية بدلا من ذلك بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤولياته في إعادة إعمار قطاع غزة وتسريع عملية إعادة الحياة إلى طبيعتها.

كما دعت الحركة الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مصر والأردن، إلى التأكيد على مواقفهم الثابتة في رفض التهجير والترحيل، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده على أرضه في مواجهة العدوان الإسرائيلي.